Как изменились позиции украинских теннисисток в новом рейтинге WTA
В понедельник, 1 ноября, был опубликован новый рейтинг WTA. Позиции украинских теннисисток сильно изменились и не у всех в лучшую сторону, в частности у Элины Свитолиной дела идут плохо, сообщает УНИАН.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла сразу несколько позиций и опустилась аж на 14-е место в рейтинге WTA. Украинка покинула топ-10 впервые с мая 2017 года. Причиной такому падению стало то, что Элина потеряла 1080 очков за Итоговый турнир-2019, в котором она дошла до финала, но уступила Эшли Барти.
В текущем сезоне Элина Свитолина не сумела квалифицироваться на Итоговый турнир.
А вот вторая ракетка Украины Марта Костюк поднялась сразу на 5 позиций. Благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 250 в румынском Клуж-Напоке 19-летняя украинка совершила прыжок и дебютировала в топ-50 рейтинга. Это ее личный рекорд.
Собственный личный рекорд повторила Ангелина Калинина – она поднялась на 57-е место.
Уроженка Одессы Даяна Ястремская потеряла 21 строчку в рейтинге и теперь занимает 100-е место.
Элина Свитолина: результаты в сезоне
- В текущем сезоне Свитолина выиграла лишь один титул - в конце августа она стала победительницей турнира в Чикаго.
- До турнира в Чикаго лучшими результатами Свитолиной в этом сезоне были выходы в полуфинал на турнирах в Штутгарте и Майами.
- На турнирах "Большого шлема" лучшим результатом для украинки стал выход в четвертьфинал на US Open.
- По результатам сезона Свитолина впервые с 2016 года не смогла квалифицироваться на Итоговый турнир WTA.
- Также Свитолина выступила на Олимпийских играх в Токио, где смогла завоевать бронзовую медаль.