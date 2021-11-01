Как изменились позиции украинских теннисисток в новом рейтинге WTA

В понедельник, 1 ноября, был опубликован новый рейтинг WTA. Позиции украинских теннисисток сильно изменились и не у всех в лучшую сторону, в частности у Элины Свитолиной дела идут плохо, сообщает УНИАН.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла сразу несколько позиций и опустилась аж на 14-е место в рейтинге WTA. Украинка покинула топ-10 впервые с мая 2017 года. Причиной такому падению стало то, что Элина потеряла 1080 очков за Итоговый турнир-2019, в котором она дошла до финала, но уступила Эшли Барти.

В текущем сезоне Элина Свитолина не сумела квалифицироваться на Итоговый турнир.

А вот вторая ракетка Украины Марта Костюк поднялась сразу на 5 позиций. Благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 250 в румынском Клуж-Напоке 19-летняя украинка совершила прыжок и дебютировала в топ-50 рейтинга. Это ее личный рекорд.

Собственный личный рекорд повторила Ангелина Калинина – она поднялась на 57-е место.

Уроженка Одессы Даяна Ястремская потеряла 21 строчку в рейтинге и теперь занимает 100-е место.

Элина Свитолина: результаты в сезоне