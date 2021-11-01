Ученые научились определять коронавирус по дыханию
Ученые Центра постгеномных технологий в России придумали прибор, способный за 10-20 секунд определить коронавирус по дыханию человека. Проект называется "Электронный нос", сообщает Российская газета.
"Так, человеку достаточно будет выдохнуть в специальный раструб, и прибор определит болен он COVID-19 или нет", - говорит руководитель Центра Герман Шипулин.
Он пояснил, что люди, которые инфицированы коронавирусом выдыхают особые соединения, именно на них и будет реагировать "электронный нос". В дальнейшем такие приборы могут появиться в местах массового скопления людей.
"Если, например, поставить "электронные носы" вдоль аэропортов, стадионов, на вокзалах, то можно будет формировать свободные от коронавируса пространства", - заключил Шипулин.