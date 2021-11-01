Ученые научились определять коронавирус по дыханию

Ученые Центра постгеномных технологий в России придумали прибор, способный за 10-20 секунд определить коронавирус по дыханию человека.﻿ Проект называется "Электронный нос", сообщает Российская газета.

"Так, человеку достаточно будет выдохнуть в специальный раструб, и прибор определит болен он COVID-19 или нет" , - говорит руководитель Центра Герман Шипулин.

Он пояснил, что люди, которые инфицированы коронавирусом выдыхают особые соединения, именно на них и будет реагировать "электронный нос". В дальнейшем такие приборы могут появиться в местах массового скопления людей.