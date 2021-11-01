Транзит газа через Украину может упасть до нуля

Суточный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшился на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро может дойти до нуля, сообщает УНИАН.

"Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м", - отметил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

По его словам, с 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн в сутки.