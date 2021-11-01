Польза и вред фейхоа для организма

Плоды фейхоа имеют богатейший состав, кроме того, они достаточно редко провоцируют аллергические реакции. Употребление фейхоа помогает нормализовать метаболизм, повысить иммунитет, поскорее восстановиться после болезни, справиться со стрессом и переутомлением. А неблагоприятные реакции организма после употребления фейхоа могут возникнуть, разве что, от переедания.

Сложно переоценить положительные свойства фейхоа, так как плоды играют важную роль в нормализации всех процессов в организме. В составе плодов присутствуют многие жизненно важные минералы (цинк, железо, калий, натрий, фосфор, магний, марганец, кальций), макроэлементы и витамины. Благодаря высокому содержанию клетчатки, фейхоа помогает нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, в частности, стимулирует перистальтику кишечника без эффекта вздутия живота и минимизирует развитие язвы. Также фейхоа выступает как вспомогательное средство при лечении мононуклеоза, панкреатита, цирроза печени, гастрита и колита.

Данные экзотические плоды непременно должны быть в ежедневном рационе больных гепатитом и всех тех, кто проходит восстановительный этап после заболевания. Чтобы быстрее очистить печень от токсинов и вредных веществ, можно воспользоваться следующим рецептом: срезать кожуру плода, перемолоть ее в мясорубке, положить в кастрюлю и добавить воду в пропорции 1:4. Доведите жидкость до кипения и проварите 6-7 минут. Пейте настой трижды в день по одной столовой ложке.

Фейхоа можно смело назвать пищей для похудения. Плоды очень питательны, хорошо насыщают организм и при этом содержат минимум калорий. Многие педиатры советуют матерям давать больному ребенку раз в день плод фейхоа, как помощь организму и как замену синтезированным витаминам из аптеки.

Если в день съедать хотя бы одну экзотическую ягоду, вы сможете внести большой вклад в укрепление своего иммунитета и повышение устойчивости организма к вирусам и инфекциям. В фейхоа содержится высокая доля витамина С - 20 мг на 100 г (а в лимоне, для сравнения, не более 19 мг на 100 г).

Благодаря содержащейся в составе ягод фолиевой кислоте, фейхоа выступает отличной профилактикой анемии. А за счет высокой доли железа, происходит повышение уровня гемоглобина. Также составляющие фейхоа помогают стимулировать систему кровообращения, снижают риск гипертонии, укрепляют стенки сосудов и очищают их от холестерина, делают артерии и вены более упругими, за счет чего нормализуется кровяное давление.

Плоды помогают бороться с рядом заболеваний опорно-двигательной системы (артриты, артрозы, остеохондроз). А мочегонные и антибактериальные свойства ягод позволяют справляться с болезнями мочеполовой системы, почечной недостаточностью и желчекаменной болезнью.

Фейхоа - это йодосодержащий плод. И процент данного макроэлемента настолько велик, что плоды могут составить достойную конкуренцию морепродуктам. Если в регионе вашего проживания наблюдается дефицит свежих даров моря, позаботьтесь о заготовке фейхоа заранее, чтобы круглый год получать пользу. Всего пару ложек перемолотого фейхоа в день станут отличной профилактикой йододефицита и заболеваний щитовидной железы, в частности, эутиреоза, токсического зоба и гипотиреоза. Если вы уже страдаете каким-либо из этих заболеваний, перед приемом продукта лучше получить профессиональную консультацию врача.

Немаловажную роль плоды фейхоа играют и в плане нормализации деятельности мозга - помогают стимулировать работу нейронов, повышают концентрацию внимания и улучшают память. Регулярное употребление экзотических ягод снизит риски развития деменции. Также фейхоа снижает тревожность и стресс, помогает справиться с депрессией и поднимает настроение.

Фейхоа несет пользу и для мужского здоровья. Ягоды служат отличной профилактикой простатита и воспалительных заболеваний репродуктивных органов. Также плоды вносят свою лепту в борьбу с бесплодием у женщин, помогают быстрее адаптироваться к изменениям в организме в период климакса и снижают боли во время месячных.