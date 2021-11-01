На рынках начали троллить Тищенко после его заявления о ценах

После заявления нардепа из партии "Слуга народа" Николая Тищенко о том, что он не заметил роста цен, продавцы на рынках начали троллить его и выставлять позиции специально "для Тищенко", сообщает Новое время.

Фото с мясом за 20 грн опубликовали на одном из Instagram-аккаунтов, посвященных событиям в столице.

"На рынках Украины начали появляться специальные предложения для Николая Тищенко", – написали под фото.

Такой креатив от продавцов спровоцировал множество шуток. Некоторые предложили вариант не "для Тищенко" , а "из Тищенко" . Также нардепу предложили "гречку с мясом почавкать" .

Напомним, недавно Николай Тищенко оконфузился, отвечая на вопросы журналистки о ценах на центральном рынке Киева. Он заявил, что покупает гречку по 12, сало по 50, а говядину по 20 грн за килограмм.