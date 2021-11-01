В Англии футболисту удалось забить уникальный гол

В воскресенье, 31 октября, в рамках 10-го тура английской Премьер лиги "Норвич" противостоял "Лидсу". Матч проходил на стадионе "Карроу Роуд", сообщает УНИАН.

Поединок аутсайдеров АПЛ завершился минимальной победой "Лидса". Голами в составе триумфаторов отличились Рафинья и Родриго. За хозяев поля гол забил Омобамиделе.

"Норвич" - "Лидс" - 1:2

Голы: Омобамиделе (58) - Рафинья (56), Родриго (60)

Гол Рафиньи в этом матче получился весьма эффектным. Нападающий "Лидса" получил мяч на подступах к чужой штрафной, обманным движением уложил защитника на газон, а затем мощно выстрелил в сторону ворот. Удивительно, но мяч пролетел между ног сразу троих игроков хозяев и закатился в ворота. В сети пошутили, что взятие ворот было "трехочковым".

После 10-ти сыгранных туров в рамках английской Премьер лиги "Норвичу" пока не удалось добыть ни одной победы. "Канарейки" с 2 очками в активе занимают последнее место в турнирной таблице и являются главными претендентами на понижение в классе. "Лидс" благодаря победе над в этом туре покинул зону вылета и теперь занимает 17-е место в турнирке АПЛ с 10 баллами в активе.