Премьер поручил усилить проверку COVID-сертификатов в "красных" зонах

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в "красных" зонах эпиднебезопасности. Об этом, ссылаясь на пресс-службу правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

"Было поручено Минэкономики, Госпродслужбе и Национальной полиции активизировать контроль за соблюдением проверки COVID-сертификатов в ТРЦ и заведениях общественного питания в регионах, находящихся в "красных" зонах эпиднебезопасности", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что, по информации Национальной полиции, за прошедшую неделю с целью выявления подделки COVID-документов было проведено 20 обысков, из них 3 — в медучреждениях и 1 — в туристическом агентстве. Задокументирована в течение недели незаконная деятельность 3 врачей, изъято 170 международных свидетельств о вакцинации и заблокировано 2 Telegram-канала.

Мониторинг также выявил незаконную деятельность более 60 посредников и 20 медицинских работников, представляющих 13 медицинских учреждений, и 40 веб-ресурсов.

Также в Нацполиции сообщили, что за прошедшую неделю начато более 90 уголовных производств по факту подделки COVID-документов, из них 55 — по материалам Госпогранслужбы.

Всего начато 1 065 уголовных производств, из которых 80 в отношении работников медицинских учреждений и 35 в отношении работников туристических агентств.