В Кремле начинают опасаться успехов Украины – депутат Европарламента

Существуют опасения, что интеграция Украины с ЕС может еще больше разозлить президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил депутат Европейского парламента, глава делегации Европарламента в Парламентской ассамблее Евронест, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС-Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс, сообщает Интерфакс-Украина.

По мнению евродепутата, это означает, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины.

"Я согласен с тем, что это может еще больше разозлить Путина, и я вижу это из недавних статей господина Медведева. Но это значит, что в Кремле начинают опасаться успехов Украины. Это действительно важно для всех нас понять", – сказал Кубилюс.

Он признал, что "Россия является фактором" того, что ЕС еще не готов принять Украину в качестве члена организации.

"Некоторые люди в крупных столицах говорят: мы не можем предложить Украине более амбициозную интеграционную повестку дня даже в отношении ЕС, потому что это может спровоцировать Путина. Мы говорим обратное: если мы в Европе хотим иметь четкую стратегию в отношении России с очень четкой целью – как помочь не Путину, а как помочь российскому обществу в преобразовании этой страны обратно к демократии – тогда мы должны понимать, что пример успеха Украины – один из инструментов, которые ЕС имеет в своих руках, чтобы помочь также России", – пояснил Кубилюс.

Также он добавил, что успех Украины можно обеспечить только через евроинтеграцию Украины.