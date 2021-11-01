Токен по мотивам "Игры в кальмара" обвалился почти до нуля

Цена запущенного по мотивам популярного сериала Netflix «Игра в кальмара» токена SQUID обвалилась в течение нескольких минут с $2856 до $0,005, сообщает ForkLog.

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Аккаунт проекта в Twitter и сайт не работают. Как пишет портал Gizmodo, все указывает на то, что создатели совершили экзит-скам и вывели из протокола средства пользователей.

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Исходя из адреса контракта, токены SQUID приобрели более 41 тысячи пользователей.

Напомним, еще на моменте роста цены актива пользователи сообщали, что не могут продать SQUID на платформе PancakeSwap.

Также подозрительным было отсутствие информации о команде, возраст домена (зарегистрирован только 12 октября 2021 года) и невозможность комментировать посты в соцсетях проекта. 

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