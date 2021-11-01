В регионах "красной" зоны стабилизируется заболеваемость COVID-19 - Ляшко

Министерство здравоохранения считает, что ситуация с COVID-19 в областях, которые первыми вошли в "красную" зону, уже начала стабилизироваться. Об этом сказал министр Виктор Ляшко на селекторном совещании в понедельник, 1 ноября, состоявшемся под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля, пишет Андрей Водяной, Левый берег.

Министр уточнил, что это Херсонская, Запорожская и Донецкая области.

"Стабилизацию показателей отметили в тех регионах, которые одними из первых зашли в «красную» зону. В частности, это Херсонская, Запорожская и Донецкая области", – сказал Ляшко, докладывая о состоянии заболеваемости в Украине.

По информации Министерства здравоохранения, за прошедшую неделю выявлено 152 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, из них 93,5% людей невакцинированы.

При этом, стабилизировалась динамика прироста новых случаев и количества госпитализаций. Так, за прошлую неделю в больницу попали 34 тысячи человек, из которых 93,2% – невакцинированы.