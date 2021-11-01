Совет врача: что поможет при отсутствии аппетита по утрам

Многие люди просыпаются вялыми, сонными и без аппетита. Максимум, что они могут сделать, – это выпить кофе. При этом важность завтрака, богатого питательными веществами, хорошо известна. И, к сожалению, гигантская чашка кофе на пустой желудок – это не самая удачная идея, сообщает WomanEL.

Гастроэнтеролог Никет Сонпал знает, что вам может помочь, чтобы, вы могли начать есть завтрак.

Короткая утренняя прогулка может помочь разбудить пищеварительную систему – находка для тех, у кого нет аппетита по утрам. Ходьба стимулирует перистальтику, также известную как волнообразные движения мышц кишечника. Эти движения задействуют вашу пищеварительную систему и повышают аппетит. Таким образом, вы не только сигнализируете своему телу, что пора поесть, и прокладываете путь к бодрящему завтраку, вы также выходите на улицу и двигаетесь, что также помогает повысить вашу энергию.

Никет Сонпал считает, что простая прогулка сократит мышцы живота, поможет избавиться от газов и сохранит нормальное пищеварение.

Правильный завтрак даст вам много энергии, чтобы начать свой день

Белок и клетчатка являются ключевыми питательными веществами, на которые нужно ориентироваться по утрам. И если у вас на кухне есть немного полезных жиров, это даже лучше.

Примеры таких завтраков могут включать некоторую комбинацию яиц, овса, фруктов, орехового масла и тостов из цельной пшеницы.