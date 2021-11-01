Массовое отравление в отеле Египта: пострадали украинцы
Туристка рассказала, что среди отравившихся в отеле Египта есть и украинцы. Соответсвующий пост она опубликовала в Facebook.
Как написала Татьяна Копач, пострадало 13 человек, их вывозят из отеля.
Общее количество пострадавших превысило 100 человек, отметила туристка.
"Отель не закрыт. Вчера нас осмотрел местный врач и даже скорую не вызвал, выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги", - написала Татьяна.
Она отметила, что уже звонила в посольство Египта на экстренный номер.
"С нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить и толку, тишина а мы по-прежнему катаемся по номеру", - отметила туристка.
В свою очередь турагент сказал, что это
"не их вина и порекомендовал сутки не есть в отеле, небезопасно".
По данным СМИ, в одном из отелей Египта (г. Хургада) отравились туристы. Инцидент случился из-за "человеческих ошибок".
В МИД Украины сообщали, что украинцев среди пострадавших нет.