Массовое отравление в отеле Египта: пострадали украинцы

Туристка рассказала, что среди отравившихся в отеле Египта есть и украинцы. Соответсвующий пост она опубликовала в Facebook﻿.

Как написала Татьяна Копач, пострадало 13 человек, их вывозят из отеля.

Общее количество пострадавших превысило 100 человек, отметила туристка.

"Отель не закрыт. Вчера нас осмотрел местный врач и даже скорую не вызвал, выписал лекарства и отправил разбираться с проблемой самостоятельно за свои деньги" , - написала Татьяна.



facebook.com/tatiana.wild.8

Она отметила, что уже звонила в посольство Египта на экстренный номер.

"С нами говорили, мы оставили свои данные, пообещали перезвонить и толку, тишина а мы по-прежнему катаемся по номеру" , - отметила туристка.

В свою очередь турагент сказал, что это "не их вина и порекомендовал сутки не есть в отеле, небезопасно".

facebook.com/tatiana.wild.8

По данным СМИ, в одном из отелей Египта (г. Хургада) отравились туристы. Инцидент случился из-за "человеческих ошибок".

В МИД Украины сообщали, что украинцев среди пострадавших нет.