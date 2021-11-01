Ситуация с кислородом в одесских больницах критическая

Ситуация с кислородом в одесских больницах остается чрезвычайно напряженной. Об этом сообщили на дистанционном заседании городского оперативного штаба, которое прошло сегодня утром, сообщает Думская.

Департамент здравоохранения мэрии управляет остатками и плановыми поступлениями в ручном режиме. При этом дефицит кислорода сегодня наиболее острый с начала кризиса.

Точной информации о следующих поставках кислорода в одесские больницы нет. По информации вице-мэра Михаила Кучука, сегодня из Курахово (Донецкая область) в Одессу отгрузили 18 тонн кислорода.

Автоцистерна прибудет в Одессу минимум через 12 часов, однако время может увеличиться ввиду необходимости сертификации груза. Поэтому время его доставки, а также перечень больниц, в которые он привезет газ, пока неизвестны.

Продолжает работать технологическая линия на ОПЗ, однако отгрузка его продукции в одесские больницы сегодня не предусматривается. Городской совет пытается задействовать последние запасы технического газа, в частности — из резервов предприятия «Краян-Сервис». Однако при отсутствии запасов кислорода дополнительных поставок до вечера не хватит.

На заседании также обсудили возможность замены жидкого кислорода другими источниками. К сожалению, полностью отказаться от медицинского кислорода (чистота 99,5%) при лечении тяжелых больных, инфицированных штаммом «Дельта», невозможно.