Кабмин выделил еще 400 млн грн на закупку кислородных станций

В нынешнюю волну COVID-19 в Украине значительно возросло потребление кислорода больными коронавирусом. Кабинет министров дополнительно выделил 400 млн грн на закупку кислородных станций. Об этом, со ссылкой на пресс-службу Кабмина, сообщает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение было принято сегодня по итогам селекторного совещания под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"По итогам совещания, профильным министерствам было поручено организовать координацию закупки кислородных станций. На эти нужды правительство выделило дополнительно 400 млн грн", – следует из сообщения.

В Минздраве сообщили, что на прошлой неделе возобновили деятельность два завода по производству кислорода, проводивших регламентные работы. Благодаря этому в систему кислородоснабжения включено дополнительно 140 тонн жидкого кислорода.

По данным профильного министерства, в последнее время значительно возросло потребление кислорода, поэтому Минздрав работает над привлечением других заводов, готовых его поставлять.