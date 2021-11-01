Пустят ли в пункт вакцинации в ТРЦ без теста на коронавирус

Для того чтобы попасть в пункт вакцинации в ТРЦ не нужно иметь при себе ПЦР-тест, анализ на антиген или справку о выздоровлении от COVID-19. На входе нужно указать, что вы направляетесь к пункту вакцинации.

Об этом говорится в Telegram-канале медицинской информационной системы Helsi.

"Если вы направляетесь на прививку в центры массовой вакцинации, пцр/ифа тесты или справка об выздоровлении не нужны. На входе в ТРЦ необходимо указать, что вы идете на прививку" , - написали в Telegram.

Также, в некоторых центрах вакцинации обустроены отдельные входы для получения прививок, а в большинстве пунктов появились 2 отдельные очереди – по онлайн-записи через Helsi и "живая" очередь.