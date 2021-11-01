Добкин признал свое поражение на выборах мэра Харькова

В Харькове кандидат в городские головы Михаил Добкин, по данным экзитполов получивший второй результат на выборах в Харькове, планирует продолжать политическую борьбу и контролировать власть областного центра. Об этом, ссылаясь на соответствующий текст со страницы Добкина в соцсети, сообщает Depo.ua.

"После загадочной смерти Кернеса, принимая решение баллотироваться в мэры Харькова, я отлично понимал, на что я иду, а главное – с кем и с чем мне придется столкнутся. Но это был мой выбор, и начиная с января, в процессе всех последующих десяти месяцев избирательной борьбы в Харькове, я только укрепился в правильности принятого ранее решения", – написал Добкин.

Также он упомянул, что до 16-00 вчерашнего дня, они "с провластным оппонентом" были практически на равных по поддержке избирателей.

"Учитывая все потуги его (оппонента – ред.) админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы", – утверждает в прошлом мер Харькова.

Добкин заверил, что, несмотря на результаты голосования, будет продолжать "контролировать все разданные обещания временной власти и все их решения" .