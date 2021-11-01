СМИ сообщили о возможной продаже Rozetka

Казахстанская финтех-компания Kaspi.kz намерена приобрести крупнейший в Украине интернет-магазин Rozetka, сообщает UBR.

Потенциальные участники сделку не подтвердили, но и не опровергли данную информацию. Наблюдатели оценили активы в пределах $600-890 млн.

Один из источников на условиях анонимности отметил, что и Rozetka, и Prom.ua, и MakeUp принадлежат инвестиционной компании Horizon Capital. Если предметом сделки являются все три актива, то их стоимость превышает $500 млн, предположил он.

По его словам, информация об этой сделке появились в бизнес-среде несколько недель назад.

В Kaspi.kz ответил, что "слухи не комментируют". Основатель и руководитель Rozetka Вячеслав Чечеткин пока что вопросы оставил без ответа, а в Prom.ua, "родственном" Rozetka, воздержались от комментариев.

Ранее Kaspi.kz приобрела платежную систему Portmone.com, затем купила БТА Банк.