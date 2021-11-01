Путин угрожает кораблю НАТО: "Можем посмотреть в прицел"

Президент России Владимир Путин прокомментировал заход в Черное море американского флагманского корабля Mount Whitney, который намерен участвовать в "операциях" НАТО, сообщает Украинская правда.

"Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".

Президент России заявил, что систему воздушно-космической обороны РФ "нужно совершенствовать и дальше".

Он заявил, что причина этого – "растущая интенсивность авиации НАТО" вблизи России и в Черном море.