Зеленский попросил у эмира Катара немного газа для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает Деловая столица.

Встреча состоялась сегодня на полях Конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго (Великобритания).

Стороны обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.

"Одна из главных наших общих задач – активизация торгово-экономического сотрудничества" , – отметил Зеленский.

Также особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между Украиной и Катаром.

Собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Главы Украинского государства в Катар в апреле 2021 года, в частности в продовольственной и инвестиционной сферах.

Кроме того, президент поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации граждан Украины с территории Афганистана и отметил важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Зеленский также повторил приглашение Эмиру Катара посетить Украину с визитом.