Похолодание до 6°С и дожди: где будет холоднее всего 2 ноября

С наступлением ноября погода﻿ в Украине начала портиться окончательно. На большинство регионов идут дожди, а в столице температура днем может опуститься до минимальных по стране 6°С.

Киев Харьков Днепр Одесса Узнайте погоду в вашем городе:

Итак, во вторник, 2 ноября, во всех восточных и большинстве западных областей температура составит 11-13°С днем и от -1°С на западе до 7°С на востоке ночью. Во всех северных, а также в Киевской областях будет наиболее прохладно – около 6-11°С днем и от -1°С в столице до 4°С на севере ночью. В остальных центральных областях, а также на Закарпатье ожидается температура 9-12°С днем и от -1°С в Закарпатской области до 7°С в центре ночью. Теплее всего будет во всех южных областях, а также в Крыму – там обещают около 12-16°С днем и от 5 на юге до 11°С на полуострове ночью.

Дожди 2 ноября ожидаются по всей Украине, кроме западной ее части – там будет все еще сухо и облачно с прояснениями. Средняя скорость ветра по стране ожидается на уровне 7-18 км/час, в центре и в Крыму местами возможны шквалы до 22 км/час. На западе ожидается ветер около 11-22 км/час. Наиболее ветрено будет на востоке страны – 14-25 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 2 ноября в западных, восточных, а также в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

-В столице Украины, Киеве﻿, 2 ноября ожидается температура от 5 до 8°С в течении дня, ветер 7-11 км/час и дождь.