Coca-Cola стала собственником известного бренда спортивных напитков

Компания Coca-Cola Co. стала владельцем 100% акций американского производителя спортивных напитков BodyArmor, выкупив оставшиеся 85% за $5,6 млрд. В 2018 году компания инвестировала в BodyArmor $300 млн и стала собственником 15% доли, сообщает UBR.

Среди инвесторов, у которых компания выкупила 85%, – Keurig Dr Pepper, которой принадлежали 12,5%, баскетболист Джеймс Харден, бейсболист Майкл Траут и семья погибшего в 2020 году Коби Брайанта.

BodyArmor станет одной из составляющих частей североамериканского подразделения Coca-Cola, сохранив центральный офис в Нью-Йорке. Ее топ-менеджеры, включая сооснователя Майка Репола и президента Брента Хасти, останутся на своих позициях в рамках отдельно заключенного соглашения. В 2022 году они будут заниматься разработкой стратегии компании на последующие годы.

"Мы рады принятьBodyArmorв компаниюCoca-Colaи работать совместно с Майком Реполом и его командой в ходе следующего этапа развития их компании" , – сказано в сообщении пресс-службы.

BodyArmor основана в 2011 году. Производит спортивные напитки, не содержащие сахарозаменителей, подсластителей и красителей, а также щелочную воду. Ее выручка в 2018 году составила около $250 млн. В этом году показатель прогнозируется на уровне $1,4 млрд.