Зеленский встретился с Меркель: обсудили конфликт на Донбассе

Президент Владимир Путин провел разговор с пока еще канцлером Германии Ангелой Меркель. Встреча лидеров государств состоялась на полях экологического саммита в Глазго, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

На повестке дня переговоров Зеленского с Меркель, среди прочего, был вопрос урегулирования военного конфликта на Донбассе.

"Во время встречи в Глазго с Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии" , - рассказал президент после встречи.

Накануне с Меркель об Украине говорил президент США Джо Байден. Лидеры государства говорили об энергетической безопасности Украины после запуска "Северного потока-2".