Поезд Мукачево-Будапешт возобновляет курсирование

Между Мукачево и Будапештом снова будет курсировать поезд №33/34. Он выйдет на маршрут уже завтра, 2 ноября, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.

Рейс будет курсировать через Чоп и Захонь. Поезд ежедневно будет отправляться из Мукачево в 12:30 и в Будапешт будет прибывать в 18:37.

В обратном направлении из Будапешта поезд будет отправляться в 7:23 и в Мукачево будет прибывать в 15:30.

Билеты уже доступны, однако приобрести их можно лишь в кассах вокзалов.

Ранее УЗ возобновила курсирование поезда Киев-Варшава.