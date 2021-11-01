Зеленский выступил за установку камер наблюдения в детских садах

Президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать предложения петиции об оборудовании заведений дошкольного образования системами видеонаблюдения, сообщает Українські Новини.

Об этом говорится в ответе Президента на соответствующую петицию, передают Українськi Новини.

"В то же время отмечаю, что, в соответствии с законом Украины "О Кабинете Министров Украины", именно правительство Украины обеспечивает проведение политики в сфере образования и науки. Поэтому я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой о комплексной проработке Ваших предложений, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан", - говорится в нем.

Согласно тексту петиции, предлагается разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в действующее законодательство, которые будут устанавливать обязанность для всех заведений дошкольного образования оборудовать свою территорию системами видеонаблюдения, в том числе коридоры, столовые, спортивные и игровые площадки, учебные классы и другие помещения общего пользования, кроме уборных и раздевалок, с возможностью (правом) для родителей и руководства дошкольного учебного заведения удаленно наблюдать в режиме реального времени за территорией учебного заведения.

Соответствующая петиция подана в связи с тем, что на сегодняшний день увеличивается количество случаев жестокого обращения с детьми в учреждениях дошкольного образования как со стороны их сверстников, так и со стороны воспитателей, что проявляется в нравственном (игнорирование ребенка, систематическое унижение и издевательство, словесные оскорбления и т.п.) и/или физическом насилии.