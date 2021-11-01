Ирландский лоукостер Ryanair возобновляет полеты из Харькова. В ближайшее время самолеты снова будут летать в Вильнюс, Варшаву, Познань, Милан, Краков и Будапешт, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Вильнюс

Вылеты: ср, вс

Стоимость: 242 гривны

Варшава (Модлин)

Вылеты: ср, вс

Стоимость: 242 гривны

Познань

Вылеты: чт, вс

Стоимость: 242 гривны

Милан (Бергамо)

Вылеты: вт, сб

Стоимость: 242 гривны

Краков

Вылеты: пн, пт

Стоимость: 242 гривны

Будапешт

Вылеты: чт, вс

Стоимость: 242 гривны

Отметим, выше приведена минимальная стоимость билетов в одну сторону без багажа, которая актуальна на момент публикации.

Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair планирует значительное расширение присутствия в Украине после подписания Соглашения об открытом небе с ЕС.