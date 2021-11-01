Ryanair возобновляет полеты из Харькова
Ирландский лоукостер Ryanair возобновляет полеты из Харькова. В ближайшее время самолеты снова будут летать в Вильнюс, Варшаву, Познань, Милан, Краков и Будапешт, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.
Вильнюс
- Вылеты: ср, вс
- Стоимость: 242 гривны
Варшава (Модлин)
- Вылеты: ср, вс
- Стоимость: 242 гривны
Познань
- Вылеты: чт, вс
- Стоимость: 242 гривны
Милан (Бергамо)
- Вылеты: вт, сб
- Стоимость: 242 гривны
Краков
- Вылеты: пн, пт
- Стоимость: 242 гривны
Будапешт
- Вылеты: чт, вс
- Стоимость: 242 гривны
Отметим, выше приведена минимальная стоимость билетов в одну сторону без багажа, которая актуальна на момент публикации.
Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair планирует значительное расширение присутствия в Украине после подписания Соглашения об открытом небе с ЕС.