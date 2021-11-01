Ryanair возобновляет полеты из Харькова

Ryanair возобновляет полеты из Харькова

Ирландский лоукостер Ryanair возобновляет полеты из Харькова. В ближайшее время самолеты снова будут летать в Вильнюс, Варшаву, Познань, Милан, Краков и Будапешт, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Вильнюс

  • Вылеты: ср, вс
  • Стоимость: 242 гривны

Варшава (Модлин)

  • Вылеты: ср, вс
  • Стоимость: 242 гривны

Познань

  • Вылеты: чт, вс
  • Стоимость: 242 гривны

Милан (Бергамо)

  • Вылеты: вт, сб
  • Стоимость: 242 гривны

Краков

  • Вылеты: пн, пт
  • Стоимость: 242 гривны

Будапешт

  • Вылеты: чт, вс
  • Стоимость: 242 гривны

Отметим, выше приведена минимальная стоимость билетов в одну сторону без багажа, которая актуальна на момент публикации.

Ранее сообщалось, что лоукостер Ryanair планирует значительное расширение присутствия в Украине после подписания Соглашения об открытом небе с ЕС.

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