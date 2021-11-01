Скороход вызвали на повторный допрос в связи со смертью Полякова

Национальная полиция вызвала на допрос нардепа от группы "За Майбутнє" Анну Скороход по делу о смерти депутата Антона Полякова после ее заявлений в эфире одного из телеканалов, сообщает Деловая столица.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

По его словам, Скороход вызвали на новый допрос после того, как 31 октября она в прямом эфире заявила, что Поляков был убит, а полиция распространяет ложь об обстоятельствах смерти.

"Процессуальная реакция уже есть. Сожительницу (Скороход) уже пригласили на еще один допрос сегодня же" , — сообщил Енин.

Других деталей он не уточнил, отметив, что сможет их сообщить после допроса Скороход.

Вместе с тем, как сообщили агентству в МВД, следствие продолжает отрабатывать помимо других версий и версию убийства Полякова.