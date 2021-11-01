Украина решила помочь с газом Болгарии и Сербии

Из-за аварии на газопроводе "Турецкий поток" остановилась подача газа в Сербию и Венгрию, в связи с чем Украина предложила транзитные мощности в Венгрию для минимизации последствий аварии для потребителей, сообщает Деловая столица.

Руководитель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон отметил, что об аварии на газопроводе сообщил утром 1 ноября болгарский оператор газотранспортной системы Bulgartransgaz. Известно, что произошел разрыв нового газопровода — продолжения "Турецкого потока".

По словам Макогона, украинская ГТС в отличие от "потока" имеет дополнительную маневренность сети.