Советы астрологов: какие цветы подарить женщине по знаку Зодиака

Букет красивых цветов – очень желанный подарок практически для любой женщины. Если вы не знаете предпочтений дамы в цветах или плохо с ней знакомы – на помощь придет её знак Зодиака. Он подскажет, какому букету женщина обрадуется сильнее всего, сообщает УНИАН.

Овен

Страстные и чувственные Овны любят самые роскошные цветы. Идеальным вариантом для них будут алые розы. А вот букету ромашек обрадуется очень мало Овнов.

Телец

Тельцы – весьма хозяйственные и приземленные дамы. Им нравятся красивые и изящные цветы. Лучшим подарком для них станет букет лилий или кремовых роз. Тельцам вряд ли понравятся орхидеи и тюльпаны.

Близнецы

Переменчивые и непостоянные Близнецы любят как скромность, так и яркую красоту. Цветы, которые соответствуют их вкусам – нарциссы и жасмин. Меньше всего им нравятся орхидеи.

Рак

Женщины-Раки считаются очень нежными и романтичными натурами. Букет для них должен быть соответствующим: изящным и величественным. Хороший вариант – желтые каллы.

Лев

Женщины этого знака считаются весьма самовлюбленными. Они любят роскошь и богатство. Подарите им красные розы или пионы. Позаботьтесь также о роскошном декоре и золотых лентах.

Дева

Девы сдержанные и холодные натуры, в прошлом – часто отличницы. Им подойдут строгие и классические цветы, например, астры или гвоздики. Они редко любят гладиолусы.

Весы

Женщины этого знака известны своей романтичностью, добротой и в то же время легкой стервозностью, капризностью. Им нравятся лиловые и фиолетовые цветы. Весам понравятся орхидеи, хризантемы и астры.

Скорпион

Такую творческую и необычную женщину не удивишь обычным букетам. Конечно, они обрадуются и розам, но вряд ли надолго запомнят такой подарок. Зато букет разноцветных хризантем или мимоз их очень впечатлит.

Стрелец

Стрельцы очень кокетливы и любят внимание к себе. В глубине души они очень нежные, хоть и не показывают эту черту. Стрельцам будет приятно получить флоксы или нарциссы. В букете для Стрельцов используйте зелень и мелкие цветочки.

Козерог

Дамы этого знака очень консервативны и не любят нестандартные цветы с необычными расцветками. Их порадуют розы, георгины, пионы.

Водолей

Получить расположение такой креативной женщины помогут экзотичные цветы. Водолеи могут обрадоваться цветку в горшке, хотя и букет им будет приятно получить. Дарите такой даме каллы, спатифиллум, антуриум.

Рыбы

Внешне холодные и малообщительные Рыбы скрывают в себе ураган нежности. Больше всего им нравятся цветы кремового, голубого, нежно-розового цвета. От букета нежных альстромерий или анемонов Рыбы будут в восторге.