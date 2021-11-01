Кислорода производится больше, чем потребляется - Минздрав

В Украине для медицинских нужд производится кислорода больше, чем потребляется﻿. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида, сообщает Деловая столица.

"Производимого в Украине кислорода больше, чем потребляемого … В сутки производится более 400 тонн жидкого кислорода, это тот кислород, который идет на нужды системы здравоохранения. Потребление также до 400 тонн" , — сказал Комарида.

Он добавил, что останавливавшиеся на регламентные работы заводы уже возобновили поставки кислорода в систему здравоохранения.

Комарида объяснил, что как такового дефицита кислорода в Украине нет, были проблемы с логистикой.

"При пиковых нагрузках на любую систему есть определенные перебои с логистикой. Если мы возьмем кислород, это не просто перелить из одной емкости в другую. Когда он производится, нужно определенное время на то, чтобы загрузить 20-тонную машину. Если производится 500 кг кислорода в час заводом, то для того, чтобы загрузить 20-тонную машину, нужно примерно 40 часов. И когда мы видим, что в больницу ночью госпитализируют много пациентов, то утром этой больнице необходимо гораздо больше кислорода. Мы экстренно пытаемся обеспечить ее кислородом — и возникают определенные логистические сбои" , — сказал Комарида.

Что касается поставок кислорода из Польши, первый заместитель министра отметил, что основные производители кислорода исторически находятся на востоке Украины, поэтому при поставке кислорода в больницы западных областей удобнее это делать именно из Польши.

"Из Польши гораздо ближе привезти кислород в западную Украину, чем везти его через всю Украину с востока. Поэтому логистически могут быть разные нюансы. По моей информации, из Польши поступает примерно 100 тонн кислорода в неделю. Длительные ли эти контракты, я не могу сказать , но это не суперострая потребность для Украины — закупать в Польше. Особенно после того, как заводы запустились. Все будет зависеть от количества новых случаев, количества потребления и собственно от логистики кислорода" , — сказал Комарида.

Если потребность в кислороде возрастет, то, по словам Комариды, внутри страны будут развернуты дополнительные мощности.