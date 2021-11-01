Валютный рынок понедельника: итоги дня

В первый рабочий день ноября торги на межбанковском﻿ валютном рынке прошли в тихой, спокойной обстановке. Котировки безналичного доллара менялись крайне незначительно.

Начало нового месяца ознаменовалось снижением деловой активности и уменьшением количества операций, проводимых на межбанке. Несмотря на то, что периодически то продавцов, то покупателей становилось больше, сегодня они смогли достигнуть полного консенсуса и обеспечить рабочий режим без вмешательства Национального банка, который впервые за более чем месячный период взял паузу и не появился на рынке. Основная масса сделок была совершена в узком диапазоне 26,28-26,31 гривен, и только после обеда котировки ненадолго пошли вверх, но к закрытию вновь снизились.

Закрыли торги пятницы на том же уровне на продаже и на 4 копейки выше на покупке, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,23/26,33 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись так же широко, как и в прошлую пятницу: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка по цене 26,2915 гривен прошла в 9:35. На старте торгов продавцы проявляли большую активность, поэтому котировки начали снижаться и к 11 утра достигли дневного минимума – 26,275 на покупке и 26,29 гривен на продаже. На эти цены оказалось много желающих купить, поэтому дальше опуститься не удалось. До 14 часов сделки шли в узком диапазоне 26,28-26,31 гривен, но после обеда выход крупных покупателей двинул котировки еще выше. В течение получаса они поднялись до 26,32 гривен на покупке и 26,35 гривен на продаже. По таким ценам уже было кому продавать, поэтому весь спрос быстро удовлетворили, и котировки к концу торгов несколько снизились.

Котировки закрытия – 26,30/26,32 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 40 млн долларов по сравнению с прошлой пятницей и составил 134,4 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,2887гривен.

Официальный курс доллара на 2 ноября установлен на отметке 26,2933 гривен за доллар, рост на 1,66 копейки.

Официальный курс евро на 2 ноября установлен на отметке 30,4358 гривен за евро, снижение на 15,95 копеек.

Курс наличного доллара в оптовых обменниках Киева в течение дня оставался стабильным на уровне 26,36-26,37 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1592 доллара. После резкого падения на прошлой неделе евро скорректировался до отметки 1,1593 доллара; на момент написания статьи он продолжает идти вверх. Наличный евро в течение дня продавали по 30,45-30,50 гривен, при этом восстановление евро на мировом рынке пока что не оказало влияния на его цену в Украине.

Российский рубль, установивший на прошлой неделе новый годовой максимум, в понедельник упал до 71,55 рублей за доллар, поскольку окончание налогового периода в России привело к снижению предложения валюты. Состоянием на 19:00 по киевскому времени он торгуется в диапазоне 71,45-71,55 рублей за доллар. Наличный рубль в Киеве за понедельник подешевел на 3 копейки, с 3,73-3,75 до 3,70-3,72 гривен за 10 рублей.