"Белой книге" биткоина 13 лет: интересные факты о документе

Знаменитая "белая книга" биткоина отмечает свой день рождения – технический документ "Bitcoin: одноранговая электронная денежная система" был опубликован 13 лет назад. За это время первая криптовалюта значительно изменилась, но вот имя ее автора все еще остается загадкой, сообщает Обозреватель.

По этому поводу представляем вам 13 самых важных фактов о легендарном документе.

1. Два "дня рождения"

Девятистраничный документ был представлен на сайте Bitcoin.org 31 октября 2008 года. Этот день считается одной из ключевых дат в истории биткоина - наравне с 3 января 2009 года, когда был сгенерирован генезис-блок (блок 0) - основа всей торговой системы BTC и прототип всех других блоков в блокчейне.

2. "Отец" биткоина

"Белая книга" считается одним из самых влиятельных документов по программированию, который положил начало полноценной финансовой революции. Автором "книги" считается загадочный Сатоши Накамото - а в 2011 году он исчез, и за все это время его личность и осталась неразгаданной.

3. Лже-"отцы"

Авторство "белой книги" и, соответственно, создание первой криптовалюты, неоднократно приписывалось различным людям. Самым одиозным из них является австралийский предприниматель Крейг Райт – в 2021 году Высокий суд Лондона признал его права на "белую книгу". Но мнения криптосообщества на этот счет различаются – кто-то верит Райту, а кто-то нет.

4. Первые 50 биткоинов не могут быть потрачены

За создание "нулевого блока" было получено вознаграждение в размере 50 BTC, но потратить их невозможно, потому что Накамото указал в его коде веб-адрес, при активации которого отображается сообщение об ошибке. Поэтому вокруг этого блока уже много лет существуют споры - это была случайная ошибка или задумка создателя первой криптовалюты.

5. Концепция Накамото

В своем документе автор в строгом академическом стиле изложил технологию новой денежной системы, которую назвал Bitcoin. Новые монеты в сети генерируются благодаря алгоритму Proof-of-Work, описанному Адамом Бэком при создании Hashcash.

6. Рост цены в 7 миллиардов раз

Сама сеть была запущена немного позже - 3 января 2009 года. На тот момент стоимость одного токена составляла какие-то $0,0008, но с тех пор она увеличилась более чем в 7 млрд раз и на сегодняшний день превышает $62 тыс, а капитализация биткоина составляет более $1 трлн.

7. Переведена на десятки других языков

"Белая книга" биткоина переведена с английского на 35 других языков, включая украинский и русский. Правительства некоторых стран мира (в частности, Колумбии и Эстонии) настолько прониклись идеей BTC, что даже опубликовали этот документ на своих сайтах.

8. Ни майнинга, ни блокчейна

В самой "белой книге" вы не найдете понятия "майнинга" (от англ. mining - добыча полезных ископаемых) криптовалюты. Автор называет этот процесс "генерированием" (от англ. generating - создание). Кроме того, Сатоши ни разу не упоминает в своем детище "блокчейн" (block chain), но использует вместо этого понятие "цепочки доказательств проделанной работы на основе хэширования" (chain of hash-based proof-of-work).

9. Самый объемный раздел

Самой длинной частью оригинального документа (то есть, его англоязычной версии) является 11-ый раздел "Оценка" (Calculations). Он содержит 559 слов и посвящен доказательству того, что атакующий не сможет обойти "честные узлы".

10. (Не)ограниченный предел

Хотя Накамото утверждал, что биткоин может масштабироваться и "никогда не достигнет потолка масштабирования", максимальное количество созданной криптовалюты ограничено 21 миллионами BTC. Из них были добыты уже 18 860 631 - около 90% об общей эмиссии. Таким образом, "вакантными" остаются менее 2,2 млн биткоинов.

11. Уважение ученых

Ввиду неоспоримой важности на сегодняшний день криптовалюты в целом, и в биткоина в частности, работа Сатоши Накамото многократно становилась объектом научных исследований и цитирований в солидных научных изданиях. По данным Google Scholar, документ "Bitcoin: одноранговая электронная денежная система" был процитировал 17 201 раз.

12. Размер блока

Описанное Накамото ограничение размера блока 1 мегабайтом, как и 10-минутные интервалы между блоками, считаются спорными вопросами. Многие последующие блокчейн-сети успешно используют блоки больших размеров и меньших интервалов. Поэтому обоснованность подобной архитектуры остается под вопросом в долгосрочной перспективе.

13. Сатоши ошибался

Некоторые вещи автор "белой книги" не мог предвидеть. Например, он был уверен, что большинством участников системы будут майнеры, использующие собственные процессоры (добычей монет уже давно занимаются специальные "фермы"), или что алгоритм ECDSA - это лучший вариант криптоподписи (сейчас гораздо выгоднее использовать подписи на основе техники Шнорра или BLS).