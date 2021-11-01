Провал оппозиции в Грузии: Саакашвили не помог

Во втором туре местных выборов в Грузии оппозиция одержала победу лишь в одном из 20 муниципалитетов, сообщает Корреспондент.

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию и даже сел в тюрьму – все ради победы оппозиции на местных выборах. Но даже такие усилия оказались тщетными – партию экс-президента ждал оглушительный провал. Почему же грузины не поверили в Саакашвили?

Второй шанс не сработал

Проиграв первый тур местных выборов, грузинская оппозиция, а в первую очередь - партия Саакашвили Единое национальное движение, имела шанс на реванш во втором. Кандидаты от оппозиции вышли во второй тур во всех крупнейших городах страны, а в трех (Батуми, Кутаиси и Зугдиди) опережали представителей власти.

Это давало шанс, что политический кризис в стране по крайней мере перейдет в цивилизованную форму – оппозиция выиграет несколько должностей мэров и благодаря им сможет не только атаковать власть, но и предлагать альтернативу. Впрочем, прошедший 30 октября второй тур местных выборов уничтожил шансы на такой сценарий.

Партия власти одержала победу во всех городах даже в тех, где по результатам первого тура лидировали оппозиционеры. Оппозиция уже заявляет о фальсификации этих результатов и о украденной победе, готовясь защищать результаты выборов.

Эпицентром избирательной гонки традиционно стала столица. В Тбилиси, по данным ЦИК, во втором туре проголосовали почти полмиллиона избирателей.

По предварительным данным, в Тбилиси кандидат в мэры от правящей партии, в прошлом известный футболист Каха Каладзе побеждает и остается на должности мэра. Он получил почти 56% голосов. За его соперника, председателя ЕНД Нику Мелия проголосовали 44% избирателей.

Единственным исключением, где оппозиционный кандидат одерживает победу, стал муниципалитет Цаленджиха на западе Грузии. Здесь кандидат от ЕНД Георгий Харчилава опережает своего соперника из правящей партии Гогу Гулердава примерно на два процента.

Будет говорить улица

Похоже, что новое уличное противостояние власти и оппозиции становится неизбежным.

"Я обещаю, что борьба будет бескомпромиссной", - заявил Ника Мелия.

К тому же остается интрига вокруг будущего Саакашвили, который продолжает голодать в тюрьме. Отступать оппозиции уже некуда.

"Конечно, фактор Саакашвили сыграл очень серьезную роль. Сторонники обеих партий максимально мобилизовались. Но Саакашвили - это вчерашний день. Поэтому, пока во главе оппозиции будет стоять Единое национальное движение – партия основанная Саакашвили, оппозиция обречена на проигрыш. Это ошибка. Они должны быть рядовыми участниками процесса, а не играть главную роль", - считает эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.

Нечто подобное в Грузии произошло год назад – после парламентских выборов, результаты которых, по мнению оппозиции, были сфальсифицированы. Но тогда ситуацию удалось стабилизировать благодаря посредничеству ЕС. Однако теперь, когда правящая грузинская партия успела существенно ухудшить отношения с Западом, шансы на такое посредничество выглядят гораздо меньше. А соответственно, Грузия оказывается чуть ли не обреченной на новое противостояние.