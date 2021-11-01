Владелец Rozetka прокомментировал слухи о продаже платформы

Соучредитель и генеральный директор интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин прокомментировал слухи о возможной продаже своей компании казахам, сообщает UBR.

Он отметил, что с момента публикации соответствующей статьи на сайте AIN, где сделку оценили в $600-890 млн, оценка маркетплейса многократно возросла.

"С момента публикации статьи в AIN оценка уже выросла в 15 раз, судя по предложению Гороховского" , – подметил Чечеткин.

Здесь имеется в виду пост совладельца monobank Олега Гороховского о том, что "реальная ценность Rozetka – не менее $10 млрд". Он добавил, что даже если цена продажи составит 2 млрд – это будет "очень дешево".

Банкир также отметил, что маркетплейсу лучше было бы "объединиться с monobank".

В свою очередь бизнесмен, экс-глава правления банка "Аваль", совладелец группы "Молочный Альянс" Александр Деркач заметил, что если сейчас не продать Rozetka, то через пять лет появится еще несколько таких же или еще бОльших компаний. И тогда "цена будет в два-три раза меньше".

"Думаю, стоит еще Безосу написать, может, он тоже в торги вступит" , – сыронизировал на эту тему Владислав Чечеткин.

В то же время, на уточняющий вопрос, связывался ли с ним кто-либо из Kaspi.kz, и готов ли он рассмотреть продажу своей компании, Чечеткин так и не дал ответ. В комментарии сайту dev.ua владелец Rozetka назвал слухи о переговорах "чушью".