Ахметов купил еще одну виллу в Швейцарии

Семья Рината Ахметова купила еще одну роскошную виллу на берегу Женевского озера. Ее оформили на старшего сына украинского олигарха Дамира Ахметова, сообщает Зеркало недели.

По информации швейцарских СМИ, виллу купили за 44 миллиона швейцарских франков. В гривнах это более 1,2 миллиарда.

На Дамира Ахметова записана еще одна вилла, стоимостью 60 миллионов франков (более 1,7 миллиарда гривен). Недвижимость приобрели в декабре прошлого года.

Новую виллу семья Ахметова купила в марте. На недвижимость у Женевы олигарх потратил уже более 100 миллионов швейцарских франков - более 2,8 миллиарда гривен.

Ахметов также купил два соседних участка в Коллонж-Беллерив общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Только дома без подвалов там площадью более тысячи квадратных метров.