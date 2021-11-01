США провели консультации из-за скопления сил РФ возле Украины

Администрация США провела консультации с союзными странами по ситуации относительно безопасности на границах Украины, где Россия снова стягивает свои войска, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в понедельник во время встречи с журналистами советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, передает Укринформ.

«На протяжении выходных мы имели возможность провести консультации с ключевыми союзниками и партнерами по Украине, чтобы быть уверенными, что мы защищаем Украину – или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины», – прокомментировал Салливан сообщение о сосредоточении российских сил вблизи украинских границ.

"Мы продолжим внимательно следить за ситуацией", - добавил советник президента США.

Накануне американское издание The Washington Post сообщило о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной. При этом были отмечены «необычные перемещения» техники и военных в западном регионе РФ, что напоминает ситуацию в апреле этого года и вызвало резонанс в международном сообществе.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины не зафиксировало дополнительную переброску российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной, а информацию о передислокации считает элементом информационно-психологических действий.