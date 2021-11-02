Столичный рынок новостроек замер: в регионах цены и дальше растут

По состоянию на 1 ноября стоимость жилья в новостройках Киева в среднем зафиксировалась на отметке 33 000 грн за кв. м. Цены стабилизировались в столице, но в пригороде, а также в Одессе и Львове повысились, сообщает UBR.

Что касается Киева, то дороже всего в ноябре новую недвижимость продают в Печерском районе – 66 100 грн за кв. м, или на 3500 грн дороже по сравнению с октябрем. Одновременно самым дешевым остается Деснянский район, где "квадрат" предлагают по 22 600 грн. За месяц цены здесь упали на 600 грн.

По данным исследований портала "Лун Місто", цена на недвижимость возле столицы в среднем увеличилась на 1000 грн за кв. м. В частности, самыми дорогими остаются ЖК в Вишневом и Вышгороде – 24 000 грн и 23 000 грн соответственно.

Одновременно во Львове стоимость поднимается второй месяц подряд на 500 грн за кв. м. На данном этапе за "квадрат" в среднем просят 21 500 грн, а в октябре было 21 300 грн.

Самые дорогие "квадраты" находятся в Галицком районе Львова – 30 300 грн, что на 600 грн дешевле, чем в октябре. Дешевле всего продают новую недвижимость в Шевченковском и Сиховском районах – 23 700 грн за кв. м.

В Одессе дороже всего просят за "квадрат" в Приморском районе – 31 600 грн, а дешевле всего – в Суворовском, 18 800 грн за кв. м.

Напомним, в сентябре средняя стоимость квартир на вторичном рынке Украины снизилась на 3,1%, до $901/кв. м.