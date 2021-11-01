Избирком объявил победителя выборов мэра Харькова

Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова, сообщает Политика Страны.

За него, по данным ТИК, проголосовали 146 240 избирателей или же 50,66%. То есть, второго тура не будет. Если, конечно, оппоненты не добьются пересмотра результатов выборов через суд или пересчёт бюллетеней.