Избирком объявил победителя выборов мэра Харькова
Территориальная избирательная комиссия объявила Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова, сообщает Политика Страны.
За него, по данным ТИК, проголосовали 146 240 избирателей или же 50,66%. То есть, второго тура не будет. Если, конечно, оппоненты не добьются пересмотра результатов выборов через суд или пересчёт бюллетеней.
- По данным ТИК на втором месте Добкин (82 тысячи).
- На третьем месте лидер местного Нацкорпуса Немичев (20,2 тысячи голосов).
- На четвёртом месте - кандидат от Евросолидарности Скорик - 15 462.
- Депутат горсовета от Слуги народа Мустафаева на 5 месте - 9 тысяч голосов.
- Кандидат от Партии Шария Плетнев шестой - 8 106.
У остальных кандидатов меньше голосов.