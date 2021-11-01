"Ответ был странным": Кличко рассказал, как просил помощь у Кабмина
Эпидемия коронавируса требует координации между центральной властью и местными властями в Украине Такая координация нужна для того, чтобы эффективно бороться с распространением по стране коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил в программе "Дежурный по стране" мэр Киева Виталий Кличко, сообщает Украина 24.
Кличко рассказал, что, когда Киев первый раз закрывался на локдаун, и впервые в истории остановило работу метро, он как столичный голова пытался взаимодействовать с правительством Украины, однако получил из Кабмина неожиданный ответ.
"Я хотел бы напомнить, такая странная ситуация произошла, когда город Киев закрылся на локдаун. Впервые в истории мы прекратили движение киевского метро в связи с локдауном, и в этот момент правительство добавляет еще 10 дополнительных поездов в разные регионы Украины. Когда я обратился к премьер-министру, потому что мы стараемся сделать все для того, чтобы распространение этой болезни не происходило, а все делается наоборот, ответ очень странный получил - если вы не можете справиться с этой проблемой, мы вас уволим. Ну, забыли, что уволить - меня киевляне выбрали и только киевляне могут уволить Киевского городского голову. Это первое. Вторая составляющая. Действительно, нам сейчас в этот момент нужно однозначно работать вместе в том, что эти вызовы, которые на сегодня есть, и местная власть и центральная должны объединяться", - сказал Кличко.
Виталий Кличко также рассказал, в какой ситуации в сфере здравоохранения сегодня находится Киев.
"Мы видим сейчас цены на энергоносители взлетели, мы видим бедность людей, мы видим коронавирус, военный действия на востоке. И в этом направлении иногда странно смотреть, когда нет взаимодействия, и кто-то там тыкает на кого-то. И мы, учитывая опыт, который у нас был предыдущий достаточно негативный, мы зарезервировали в нашем бюджете города Киева, мы имеем такую возможность, 1 млрд грн на борьбу с ковидом. Эти деньги идут и на закупку дополнительных медикаментов, оборудования, также на доплату врачам, это крайне важно. Сейчас более-менее у нас таких споров не возникает, но, со всем тем, мы понимаем, если критическая ситуация будет, нам нужно будет рассчитывать только на себя. В этом направлении в городе Киеве на сегодня есть самые высокие показатели по всей стране по вакцинации, и обеспечением кислородом, и поддержка врачей. Это благодаря многим людям, которые работают, чтобы все функционировало, и нашим врачам, которые ответственно борются с болезнью. Но со всем тем, было бы неплохо работать более скоординировано", — сказал Кличко.