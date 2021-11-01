Биткоины за еду: крупнейшая сеть фастфуда раздает криптовалюту

В США любители фастфуда могут стать владельцами криптовалюты. Сеть ресторанов быстрого питания Burger King порадует своих американских клиентов довольно привлекательной акцией – в ресторанах готовы раздать биткоины, сообщает Обозреватель.

На сайте компании рассказали, что совместно с одной из известной криптовалютной платформой Robinhood собираются раздать участникам своей программы лояльности Burger King's Royal Perks щедрые подарки. В призовом фонде:

20 токенов Bitcoin (приблизительно на $1,22 млн);

200 Ethereum (около $860 тыс.);

2 млн Dogecoin (примерно $540 тыс.).

Чтобы принять участие в розыгрыше, клиентам Burger King необходимо зарегистрироваться в клиентской программе и до 5 ноября 2021 года сделать покупку в одном из ресторанов быстрого питания на территории США. По подсчетам компании, биткоин получил каждый 100-тысячный покупатель.

Стоимость одного биткоина 1 ноября превышала $61 тыс., "эфира" – $4,3 тыс., а цена поддерживаемого основателем Tesla Илоном Маском Dogecoin – $0,27. Стоит отметить, что компания довольно прогрессивно относится к криптовалютам - с 2019 года в некоторых ее ресторанах принимают оплату в биткоинах.