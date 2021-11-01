Из-под обрушенной многоэтажки извлекли тела первых жертв

В результате обрушения 21-этажного здания в крупнейшем городе Нигерии Лагосе погибли по меньшей мере 7 человек - их тела достали спасатели. Под обломками дома остаются десятки человек, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Спасательная операция продолжается. Под обломками могут находиться не менее 50 человек.

Как сообщил местному изданию источник в экстренных службах, спасатели, которые работают на месте рухнувшего здания, никого не извлекли живым из-под завалов. При этом собеседник отметил, что немногие люди были спасены до того, как на место происшествия прибыли представители экстренных служб.

Владелец здания пока не установлен. Однако, по неподтвержденным данным, он был среди тех, кто оказался под завалами.

Напомним, днем 1 ноября в фешенебельном районе Лагоса - Икойе - рухнуло 21-этажное здание. Под завалами оказались не менее 50 человек.