СБУ за октябрь нейтрализовала более 50 кибератак на госорганы

Специалисты ситуационного центра обеспечения кибербезопасности в течение октября нейтрализовали 57 кибератак. Все они были направлены на системы органов государственной власти, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Это произошло вследствие непосредственного анализа более 28 000 критических событий информационной безопасности, выявленных в текущем месяце" , - пишет пресс-служба СБУ.

Отмечается, что основными киберугрозами были:

Соединение с командно-контрольными серверами (C&C Server);

Попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

Атаки на веб-приложения (Web App Attack);

Вредоносное программное обеспечение (Malware).

Отмечается, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности установлена система управления событиями информационной безопасности, которая контролирует состояние информационной безопасности в реальном времени.

В то же время потенциально критические события обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно предотвращать угрозы.