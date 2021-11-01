Депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19
Депутат Одесского областного совета Антов Трифон от фракции "За будущее" призвал украинцев фотографировать самолеты, якобы распыляющие химические вещества, с помощью которых заражают людей COVID-19, сообщает Обозреватель.
Он обнародовал фейк о том, что якобы Всемирная организация здравоохранения использует авиацию для распространения "
химического отравления с симптомами пневмонии".
Об этом Трифон написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что "
многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами", а также слышали "
странный запах химии".
"Просьба: у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли, что на самом деле происходит", – призвал депутат облсовета.
Отметим, конспирологи верят, что из самолетов тайно распыляют коронавирус. Они считают, что при этом в небе остается ядовитый след – химтрейл.