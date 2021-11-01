Депутат Одесского областного совета Антов Трифон от фракции "За будущее" призвал украинцев фотографировать самолеты, якобы распыляющие химические вещества, с помощью которых заражают людей COVID-19, сообщает Обозреватель.

Он обнародовал фейк о том, что якобы Всемирная организация здравоохранения использует авиацию для распространения " химического отравления с симптомами пневмонии ".

Об этом Трифон написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что " многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами ", а также слышали " странный запах химии ".

"Просьба: у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли, что на самом деле происходит" , – призвал депутат облсовета.

Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото. Источник: Скриншот поста с Facebook Антов Трифон

Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото. Источник: Скриншот поста с Facebook Антов Трифон

Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото. Источник: Скриншот поста с Facebook Антов Трифон

Отметим, конспирологи верят, что из самолетов тайно распыляют коронавирус. Они считают, что при этом в небе остается ядовитый след – химтрейл.