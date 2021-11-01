Депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19

Депутат Одесского областного совета Антов Трифон от фракции "За будущее" призвал украинцев фотографировать самолеты, якобы распыляющие химические вещества, с помощью которых заражают людей COVID-19, сообщает Обозреватель.

Он обнародовал фейк о том, что якобы Всемирная организация здравоохранения использует авиацию для распространения "химического отравления с симптомами пневмонии".

Об этом Трифон написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что "многие люди из сел звонят, что видели такие самолеты с этими выбросами", а также слышали "странный запах химии".

"Просьба: у кого есть возможность фотографировать или на видео снимать, что бы мы поняли, что на самом деле происходит", – призвал депутат облсовета.

Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото
Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото. Источник: Скриншот поста с Facebook Антов Трифон
Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото
Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото. Источник: Скриншот поста с Facebook Антов Трифон
Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото
Самолеты, химтрейлы и коронавирус: депутат Одесского облсовета распространял фейки о COVID- 19 в сети. Фото. Источник: Скриншот поста с Facebook Антов Трифон

Отметим, конспирологи верят, что из самолетов тайно распыляют коронавирус. Они считают, что при этом в небе остается ядовитый след – химтрейл.

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