Министр-инвалид не смогла попасть на климатический саммит в Глазго

Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар не смогла попасть на климатический саммит в шотландском Глазго из-за недоступности мероприятия для людей в инвалидных колясках, сообщает Лента.Ру.

Специальную машину министра не пропустили через все пункты охраны, а предложенные организаторами саммита шаттлы для передвижения не были оборудованы соответствующим образом, в результате чего глава ведомства не смогла добраться до места проведения встреч, запланированных в рамках работы израильской делегации. Отмечается, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, который также принимает участие в саммите, пообещал, что проследит за тем, чтобы Эльхарар обеспечили возможность посетить все мероприятия.

В своем Twitter-аккаунте израильский министр отметила, что печально видеть, как ООН, продвигающая доступность среды для людей с ограниченными возможностями, не может обеспечить подобную доступность на своих мероприятиях.