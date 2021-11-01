Добкин намерен обжаловать результаты выборов мэра Харькова

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин намерен обжаловать результаты внеочередных выборов, установленные территориальной городской избирательной комиссией.

"Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - написал Добкин на своей странице в Facebook.

Он отметил " грубые фальсификации во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов " и призвал других кандидатов, баллотировавшихся на этих выборах, не оставаться в стороне.

"Призываю всех кандидатов на пост городского головы на этих выборах, независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне. Призываю всеукраинские общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием", - написал Добкин.

Как сообщалось, вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Ранее в понедельник наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе и 9 участках (+397 голосов) в Новобаварском районе Харькова. Увеличение числа голосов в поддержку Терехова происходило преимущественно за счет уменьшения голосов в поддержку кандидата от ЕС Александра Скорика и самовыдвиженца Константина Немичева.