Добкин намерен обжаловать результаты выборов мэра Харькова

Добкин намерен обжаловать результаты выборов мэра Харькова

Кандидат на пост городского головы Харькова Михаил Добкин намерен обжаловать результаты внеочередных выборов, установленные территориальной городской избирательной комиссией.

"Я иду в суд. Тут дело не в "Добкине с его амбициями". У нас у всех харьковчан, при Терехове уже второй раз нагло украли право избирать себе мэра города! Избирать себе мэра, которого мы сами хотим. И тут уже дело принципа", - написал Добкин на своей странице в Facebook.

Он отметил "грубые фальсификации во время голосования и, особенно, во время подсчёта голосов" и призвал других кандидатов, баллотировавшихся на этих выборах, не оставаться в стороне.

"Призываю всех кандидатов на пост городского головы на этих выборах, независимо от политических взглядов, не оставаться в стороне. Призываю всеукраинские общественные организации, специализирующиеся на теме избирательного процесса, внимательно следить за предстоящим судебным противостоянием", - написал Добкин.

Как сообщалось, вечером 1 ноября городская территориальная избирательная комиссия установила результаты голосования, согласно которым секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов одержал победу в первом туре, получив 146 249 голосов избирателей (50,66%). За Михаила Добкина проголосовали 82 008 человек (28,41%).

Ранее в понедельник наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали факт фальсификации протокола подсчета голосов в пользу Терехова на одном избирательном участке (+70 голосов) в Основянском районе и 9 участках (+397 голосов) в Новобаварском районе Харькова. Увеличение числа голосов в поддержку Терехова происходило преимущественно за счет уменьшения голосов в поддержку кандидата от ЕС Александра Скорика и самовыдвиженца Константина Немичева.

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