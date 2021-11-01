Украинцы массово жалуются на грузинских пограничников - Денисова

Граждане Украины все чаще жалуются на длительность процедуры контроля при въезде в Грузию. Массово жалобы стали поступать с октября 2021 года, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила в Telegram уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время встречи с послом Грузии в Украине Георгием Закарашвили. Денисова отметила, что встретилась с дипломатом по личной инициативе.

"Обеспокоена, что начиная с октября 2021 года в адрес Посольства Украины в Грузии поступают многочисленные обращения граждан Украины относительно длительного прохождения процедуры пограничного контроля при въезде в Грузию и принудительного возвращения на территорию Украины" , — написала она.

Омбудсмен отметила, что испытала это на себе 26 октября во время въезда в Грузию с целью посещения гражданина Украины, главы исполкома Национального совета реформ Михеила Саакашвили. При этом служба пограничного контроля не давала никаких объяснений и не учитывала наличие дипломатического паспорта.

Кроме того, как указала Денисова, грузинская сторона без объяснений не разрешила въехать в страну гражданам Украины адвокату Евгению Грушовцу, руководителю Офиса Михеила Саакашвили Марии Барабаш, журналистам Дмитрию Гордону и Олесе Бацман. Документы им вернули только в самолете на обратном рейсе в Киев.

На встрече также обсуждался вопрос состояния здоровья Михеила Саакашвили. Денисова призвала грузинские власти предоставить ему надлежащую медицинскую помощь и сделать все возможное для соблюдения права на жизнь.