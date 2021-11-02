В НКРЭКУ ответили на намерения облгазов поднять тарифы

В Украине стоимость распределения и доставки газа (т.н. абонплата) действительно может увеличиться с 1 января. Однако причин для того, чтобы Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ) утверждала повышение тарифов в 2-4 раза, как этого хотят облгазы, нет, сообщает Обозреватель.

Об этом в комментарии изданию заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий. По ее словам, ориентироваться на оглашенные расчеты не стоит, ведь процедура установления тарифа на распределение достаточно длительная и сложная. Сначала облгазы рассчитывают предварительный тариф по принципу "расходы+":

"Они берут планированный объем распределения и все свои расходы, связаны с распределением. Расходы разделяют на объем и рассчитывают тариф. Этот расчет выносят на предварительное обсуждение".

Бабий подчеркивает, пока расчеты предварительные. После обсуждения они будут переданы НКРЭКУ, чтобы комиссия проверила их обоснованность и утвердила. Соответствующих документов они пока не получали, но в опубликованных материалах облгазов эксперты НКРЭКУ увидели две вещи которые существенно завышают будущий тариф:

"Первое, это объемы. Облгазы заинтересованы занижать их, чтобы увеличивать тариф. Потому, когда расчеты приходят к нам, мы очень тщательно проверяем объемы. Здесь мы уже увидели несоответствие. Вторая опция – газ на ВТВ (который расходуется при транспортировке). Этот объем газа в структуре тарифа занимает 30-45%. Облгазы сейчас подали расчеты тарифа с рыночной ценой газа – более 33 грн за кубометр. Но НАК "Нафтогаз" на следующий год предлагает им цену 7,8 грн. Потому мы, как Комиссия, не видим оснований для существенного пересмотра тарифа" , – говорит член Комиссии.

По словам Бабий, после вердикта НКРЭКУ материалы передают на повторное обсуждение, и только после этого тарифы окончательно утверждают. Новый тариф на распределение появится примерно 25 декабря. Если корректировка тарифа с 1 января и будет – то несущественная, утверждает Бабий.