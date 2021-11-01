Кличко рассказал о продолжительности локдауна в Киеве

Киев, согласно прогнозам, на месяц останется в красной зоне эпидопасности в связи с распространением коронавируса. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в эфире Украина 24, сообщает Лига.net.

Мэр отметил, что продолжительность локдауна в Киеве будет зависеть от количества заболевающих COVID-19, от заполненности коек в больницах.

"Специалисты говорят, что, приблизительно, это может длиться на протяжении месяца" , – сказал Кличко.

По словам мэра, если на протяжении двух-трех недель динамика по ключевым критериям эпидемической ситуации покажет тенденцию к снижению, то столичная власть рекомендует понизить статус до оранжевой зоны.