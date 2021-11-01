Стоимость газа в ЕС снизилась до $740

По данным биржи ICE стоимость газа в Европе в ходе торгов опустилась ниже $740 за тысячу кубометров, сообщает Корреспондент.

Этому предшествовал рост цены на 11% на фоне остановки прямой прокачки газа в Германию по Ямал – Европе.

Отмечается, что цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $738,8 за 1 тыс. куб. м, или €61,755 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч). Общий снижение цены за день составляет порядка 4%.

Ранее 1 ноября цена газа в пике почти достигала $890 за 1 тыс. куб. м.

Как известно, прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа прекратилась утром в субботу. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении. Утром понедельника реверсные поставки газа из Германии по Ямал - Европе выросли в 3,6 раза по сравнению показателями накануне.

При этом, как следует из данных оператора польской сети газопроводов Gaz-System, газ продолжает поступать по Ямал - Европе на территорию Польши с востока, но последующая прокачка на запад в Германию в настоящий момент не ведется.