Индия обещала нейтрализовать выбросы углерода через 50 лет

По информации BBC﻿ Индия пообещала сократить свои выбросы углерода до нуля к 2070 году, сообщает Украинская правда.

Кроме того, Индия обязалась к 2030 году получать 50% своей энергии из возобновляемых источников и сократить общие прогнозируемые выбросы углерода на миллиард тонн.

Чистый ноль или нейтрализация выбросов углерода означает отсутствие увеличения количества парниковых газов в атмосфере.

Индия является четвёртым по величине источником выбросов углекислого газа в мире после Китая, США и ЕС. Китай объявил о планах обеспечения углеродной нейтральности к 2060 году, в то время как США и ЕС стремятся достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году.