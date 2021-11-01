"Слуги народа" избрали замглавы фракции

Первым заместителем главы фракции Слуга народа избран Андрей Мотовиловец. Об этом в Telegram заявила пресс-секретарь СН Юлия Палийчук, сообщает Лига.net.

Мотовиловец после смены власти работал в Мининфраструктуры. В 2016 году реализовал идею Максима Нефьодова, став одним из руководителей разработки "ProZorro.Sale" – системы онлайн-аукционов. С 29 августа 2019 года – депутат Верховной Рады IX созыва. Избран по списку партии Слуга народа. Член парламентского комитета по вопросам финансов. С 14 марта 2021 года возглавил Киевскую областную партийную организацию СН.

"Мое назначение еще только обсуждалось, а Ярослав Железняк уже жаловался, что я заставлю депутатов работать до исчерпания повестки дня, потом еще вне очереди, а также по праздникам и выходным. Ничем не смогу помочь. Энергии у меня много, и я ужасно устал от неторопливого темпа вашей работы, коллеги" , – написал Мотовиловец в Facebook после повышения.